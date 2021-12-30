Нарушение выявила прокурорская проверка
Служащие администраций сельских поселений Мухоршибирского района Бурятии нарушили антикоррупционный закон.
Выявлено, что при проверке справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год семь муниципальных служащих указали недостоверные сведения.
Главам трёх муниципальных образований внесено прокурорское представление, которые удовлетворены. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Сельские госслужащие в Бурятии скрыли сведения о доходах
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