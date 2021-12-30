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Сельские госслужащие в Бурятии скрыли сведения о доходах

Сельские госслужащие в Бурятии скрыли сведения о доходах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушение выявила прокурорская проверка

Служащие администраций сельских поселений Мухоршибирского района Бурятии нарушили антикоррупционный закон.

Выявлено, что при проверке справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год семь муниципальных служащих указали недостоверные сведения.

Главам трёх муниципальных образований внесено прокурорское представление, которые удовлетворены. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура

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