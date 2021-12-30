В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в двух сельских поселениях Баунтовского района Бурятии не приняты нормативные правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.
Это может привести к конфликту интересов.
После прокурорского вмешательства эти нормативные правовые акты сельскими поселениями приняты, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В двух сёлах в Бурятии не приняли необходимые правовые акты
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