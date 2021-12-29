Мэрия Улан-Удэ приобрела многофункциональную подметальную машину
Для ускорения уборки тротуаров от снега приобрели в качестве эксперимента многофункциональную подметальную машину, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в соцсети. Согласно характеристикам, эта машина способна быстро и эффективно очистить подъездную дорогу, дорожки и площадки, тротуары и брусчатку от снега, листвы и мусора, при этом убираемая поверхность остается чистой и неповрежденной.
- В настоящее время экспериментальная машина начала работать в комбинате по благоустройству. Посмотрим её эффективность и будем рассматривать возможность усиления уборки города таким видом техники, - поделился новостью Игорь Шутенков.
Стоимость подобных машин составляет от 29 тысяч до 100 тысяч. Она характеризуется как универсальное устройство для уборки снега, мусора и листвы, а также для очистки дорожек и целых территорий благодаря дополнительным насадкам. Она облегчает уборку тротуаров и подъездных путей, при этом грязь, мусор и листва будут собраны в ковше. Машина очень проста в эксплуатации и весьма маневренна, а благодаря специальному профилю колес она обладает особенно хорошей устойчивостью. Запуск осуществляется при помощи ручного стартера.
Тротуары в Улан-Удэ будут «пылесосить»
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