В Бурятии подразделения антитеррора отразили «атаки противника»

Общество, Фото: из архива

В преддверии Нового года военные провели учения по антитеррору



В Бурятии в соединениях и войсковых частях Восточного военного округа прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора по отражению нападения условного противника на военные объекты.



При сигнале о нападении на объект военнослужащие оперативно вывели технику, прибыли в условный район и заняли исходные позиции огневых рубежей.



- Кроме того, командирами были проработаны вопросы организации управления, с помощью адаптированных автоматизированных систем управления. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций «Азарт» командиры подразделений корректировали тактику действий и выполнение огневых задач для своих подчиненных личного состава, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использованы дымовые шашки и шумовые гранаты, а также световые сигналы.



Всего к тренировке было привлечено около 1000 человек, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

