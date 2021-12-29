В преддверии Нового года военные провели учения по антитеррору
В Бурятии в соединениях и войсковых частях Восточного военного округа прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора по отражению нападения условного противника на военные объекты.
При сигнале о нападении на объект военнослужащие оперативно вывели технику, прибыли в условный район и заняли исходные позиции огневых рубежей.
- Кроме того, командирами были проработаны вопросы организации управления, с помощью адаптированных автоматизированных систем управления. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций «Азарт» командиры подразделений корректировали тактику действий и выполнение огневых задач для своих подчиненных личного состава, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использованы дымовые шашки и шумовые гранаты, а также световые сигналы.
Всего к тренировке было привлечено около 1000 человек, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.
В Бурятии подразделения антитеррора отразили «атаки противника»
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