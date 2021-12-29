Учёные подтвердили негативное влияние плотины в Монголии на Забайкалье

Крупнейшие озёра в регионе могут исчезнуть



Учёные института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН и института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН изучили угрозы Даурскому экорегиону в Забайкалье. Обширное исследование, выполненное по поручению министерства природы РФ Сибирским отделением Российской академии наук, было посвящено влиянию регулирования стока реки Ульдза на биологическое разнообразие Даурского экорегиона в границах РФ.



Результаты оказались весьма неутешительны. Так учёные, проанализировав данные за последние 70 лет, установили, что средняя температура в регионе поднялась на 2 градуса. Изменение режима повлияло на то, что климат стал суше, а испаряемость увеличилась. В итоге в сухую климатическую фазу количество воды, поступающее в реку Ульдза, снизилось, что и привело к полному высыханию обоих Торейских озёр.



По словам учёных, создание водохранилища на реке Ульдзе, искусственный режим регулирования стока и забор воды приведёт к значительному изменению естественного водного режима реки Ульдза и Торейских озёр. А это скажется на всей экосистеме региона.



Исследователи на основании полученных фактических данных смоделировали развитие ситуации. Оказалось, что заполнение и поддержание уровня воды в водохранилище на Ульдзе заметно понизит сток воды в Торейские озёра на большей части климатического цикла. Водохранилище мало повлияет на водность Торейских озёр во влажные фазы цикла, но в сухую оно окажется весьма существенным для забайкальских водоёмов.



Также научные сотрудники спрогнозировали работу ульдзинского гидросооружения. Выяснилось, что с учётом испарений с площади водохранилища, ресурсов Ульдзы не хватит для того, чтобы его полностью заполнить, и тогда уровень хранилища снизится до речного. А с учётом цикличного характера степной реки, когда она то полноводная, то почти пересыхает, потребуется использовать все её резервы, чтобы наполнять водоём. И, следовательно, в сухую фазу Ульдза ниже плотины фактически исчезнет. Таким образом подтвердилось мнение учёных, что больше всего негативных последствий от плотины скажется в засушливый период.



Оценили ученые и риски для животного мира. Так, ульдзинская плотина скажется на популяции как минимум 156 видов птиц (47% из 330 отмеченных в Даурии), связанных с водно-болотными угодьями. Причем пересыхание привычных мест обитания необратимо отразится на численности и ареале этих видов птиц не только в Даурском экорегионе, но в Сибири и даже мире. Напомним, что эти места охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях.



Больше всего пострадают находящиеся под угрозой полного исчезновения пернатые: реликтовая чайка, гусь-сухонос, даурский журавль и восточный подвид дрофы. Более половины поймы Ульдзы, где гнездятся редкие даурские журавли, пересохнут, и птицы перестанут здесь создавать свои семьи и выращивать птенцов.



Естественным последствием строительства плотины станет и снижение уровня грунтовых вод в Торейской котловине и в целом в Даурском экорегионе. Многочисленные степные озёра теперь гораздо дольше будут стоять сухими и, следовательно, обширная территория может стать непригодной для обитания не только для птиц и зверей, но и для людей.



Повлияет строительство плотины и на жизнь монголов. Населённые пункты, находящиеся ниже плотины: Дашбалбар и Чулуунхорот – окажутся в том же положении, что и жители российского Соловьёвска, которые ещё в 2019 году уже жаловались на снижение уровня воды в скважинах. Об этом сообщает пресс-центр Даурского заповедника.



