На Байкале предлагают купить икру нерпы

Пользователи шутят, что нерпы нерестятся на Святом Носе



В Байкальске продают икру нерпы – такое забавное объявление запечатлел очевидец. Фотография появилась в Телеграм-канале «БурАССР 2.0». На фото ценники на морепродукты: форель, лосось, икра кеты и та самая икра нерпы.



Нелепая ошибка рассмешила жителей Бурятии. В паблике crimburyatia подписчики смеются над продавцом.



«Ха-ха-ха, климат меняется и с ним эволюция нерпы», «Погодите, ещё скоро яйца омуля будут продавать и хошхоног горбуши», «Нерпа-то хоть в курсе, что у неё есть икра?» - прокомментировали под постом.



Подписчики также шутят, что нерпы нерестятся на Святом Носе, а икра у них с кулак. «Мы её ведрами собирали, - вот такую историю рассказывают местные приезжим и те верят», - пошутил житель Бурятии.



Практически все поняли, что в объявлении имелась в виду, конечно, же икра нерки.



А некоторые жители Бурятии предположили, что продавец намеренно написал «нерпы», возможно, для привлечения внимания.



«Не, ну если через телефон печатать, то можно понять, но на компе «т9» нету! Поэтому это не опечатка, просто человек не в курсе, как правильно печать. Если бы было написано: «нерпи» - то это опечатка, а на два последние буквы опечататься нельзя», - поделился мнением один из пользователей.

