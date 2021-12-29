Руководители государства отдали дань уважения основателю Монгольской империи
Сегодня, 29 декабря, Монголия отмечает 110-ю годовщину национальной свободы и восстановления независимости. В этот день дань уважения памятнику Чингисхана выразили президент страны У. Хурэлсух, председатель парламента Г. Занданшатар, премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ, а также члены парламента, политические и общественные деятели.
Напомним, что национально-освободительная революция 1911 года вошла в историю как первая из трёх крупных революций монгольского народа в XX веке. 29 декабря 1911 года Монголия восстановила свою независимость после двухвекового правления маньчжурской династии Цин. Жители Монголии возвели на престол восьмого Богдо-гэгэна как теократического монарха. Также в этот день было создано правительство во главе с Богдо-гэгэном и с пятью министерствами. Зарубежным странам было объявлено, что страна восстанавливает свою независимую государственную политику и деятельность.
- Национально-освободительная революция стала началом многолетних стремлений монголов восстановить свое независимое государство, началом великого возрождения национального самосознания и реальной основой для народной революции 1921 года, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия празднует 110-ю годовщину восстановления независимости
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