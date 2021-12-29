Порой звонки поступают и не по медицинским темам
В преддверии наступающего нового года министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова отметила работу специалистов горячей линии, базирующихся в Территориальном центре медицины катастроф.
– Я благодарна за вашу работу, мы видим, как наши граждане получают достоверную информацию. Ваши задачи постоянно расширяются. Я благодарна за подход, вы, как настоящая служба спасения, оказываете необходимую помощь нашим гражданам, - сказала Евгения Лудупова.
В период пандемии COVID-19 колоссальная нагрузка легла на плечи диспетчеров. На сегодняшний день на горячую линию поступило 274 383 звонков. Для сравнения – в прошлом, 2020 году, поступило 174 000 обращений.
- Диспетчеры готовы всегда прийти на помощь гражданам, обратившимся на горячую линию. Вопросы поступают самые разные, порой даже не медицинского характера, - отметили в минздраве Бурятии.
– Горячая линия минздрава на базе Территориального центра медицины катастроф функционирует с 2015 года. В начале там работало два человека, количество звонков от 10-15 в день выросло до ста. Затем, с началом пандемии коронавирусной инфекции, мы стали оперативно реагировать на все обращения, которых порой бывает больше тысячи, рекорд - восемь тысяч обращений в день, – рассказал главный врач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.
В минздраве отметили, что к сожалению, бывают случаи, что звонят люди в состоянии алкогольного опьянения, просто поговорить, или без какой-то определённой цели. В такие моменты всегда жаль упущенного драгоценного времени, ведь это может помочь кому-то, нуждающемуся в помощи здесь и сейчас.
На горячую линия минздрава Бурятии иногда звонят «просто поговорить»
Общество, Фото:
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