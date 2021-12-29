Медикам подарили 50 костюмов СИЗ
Председатель АНО «Ая-Ганга», директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина подарила врачам, которые работают в красной зоне в инфекционной больницы 50 костюмов СИЗ.
Помимо этого, медикам вручили сладкие новогодние подарки.
- Поздравила коллектив инфекционной больницы с Новым годом. Подарила 50 костюмов в «красную» зону, - написала Руфина Уюина на своей странице.
Татьяну Сымбелову – главврача этой больницы – и весь коллектив Уюина назвала «героями нашего времени».
В Улан-Удэ сделали подарки «героям нашего времени» из красной зоны
Общество, Фото:
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