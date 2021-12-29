В Улан-Удэ сделали подарки «героям нашего времени» из красной зоны

Общество, Фото: страница Руфины Уюиной

Медикам подарили 50 костюмов СИЗ



Председатель АНО «Ая-Ганга», директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина подарила врачам, которые работают в красной зоне в инфекционной больницы 50 костюмов СИЗ.



Помимо этого, медикам вручили сладкие новогодние подарки.



- Поздравила коллектив инфекционной больницы с Новым годом. Подарила 50 костюмов в «красную» зону, - написала Руфина Уюина на своей странице.



Татьяну Сымбелову – главврача этой больницы – и весь коллектив Уюина назвала «героями нашего времени».







