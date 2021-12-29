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В Улан-Удэ сделали подарки «героям нашего времени» из красной зоны

В Улан-Удэ сделали подарки «героям нашего времени» из красной зоны
Общество,  Фото:страница Руфины Уюиной
Медикам подарили 50 костюмов СИЗ

Председатель АНО «Ая-Ганга», директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина подарила врачам, которые работают в красной зоне в инфекционной больницы 50 костюмов СИЗ.

Помимо этого, медикам вручили сладкие новогодние подарки.

- Поздравила коллектив инфекционной больницы с Новым годом. Подарила 50 костюмов в «красную» зону, - написала Руфина Уюина на своей странице.

Татьяну Сымбелову – главврача этой больницы – и весь коллектив Уюина назвала «героями нашего времени».



подарки врачи

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