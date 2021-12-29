Лучшим спортсменом года Улан-Удэ стала Светлана Гомбоева

Лучшим спортсменом-ветераном стал чемпион России и серебряный призёр Кубка России по тяжёлой атлетике среди ветеранов старшей возрастной группы Александр Мезенин.







- Спортсменам и их тренерам вручены именные призы и денежные премии в различных номинациях. Традиционное чествование спортсменов прошло в 23-й раз. В состав конкурсной комиссии были включены главные тренеры по видам спорта, спортивные журналисты и председатели федераций по видам спорта, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.