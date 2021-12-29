 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

Лучшим спортсменом года Улан-Удэ стала Светлана Гомбоева

Лучшим спортсменом года Улан-Удэ стала Светлана Гомбоева
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Светлана Гомбоева пожелала всем приумножения спортивных результатов в будущем году

В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов и тренеров. По итогам 2021 года звание лучшего спортсмена города ожидаемо получила Светлана Дашанимаева (Гомбоева), серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука. Ей вручили сертификат на 45 тысяч рублей.

Светлана завоевала серебро Олимпиады в командном турнире вместе с Ксенией Перовой из Екатеринбурга и Еленой Осиповой из Таганрога. Команда Олимпийского комитета России в финале уступила сборной Южной Кореи. В личном первенстве Светлана осталась без медали, проиграв в первом круге.

Также Светлана завоевала в этом году Кубок России, выиграла чемпионат России и взяла золотую медаль чемпионата Европы.

- В наступающем году желаю всем приумножить свои спортивные результаты. 2022 год – это первый шаг на пути к следующим Олимпийским играм, поэтому желаю заложить очень хороший фундамент для дальнейшей работы. Поздравляю всех с наступающим новым годом и желаю всего хорошего, - сказала в ответном слове Светлана Дашанимаева.

Тренер лучницы, заслуженный работник физической культуры РФ Константин Эрдыниев признан лучшим тренером по олимпийским видам спорта.

Ещё один герой олимпийского года – двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов. Он признан лучшим в номинации, которая называется «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями». Его тренер Николай Тетерин стал лучшим тренером спортсменом с ограниченными возможностями.

На Паралимпийских играх в Токио Михаил Асташов взял две золотые медали в велодисциплинах. Первую медаль он завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд. Второе золото Михаил выиграл в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Лучшим спортсменом по неолимпийским видам спорта стал чемпион России, чемпион Европы по тхэквондо ИТФ Александр Бодров. А лучшим тренером в этой номинации признан заслуженный тренер Бурятии Баир Будадариев.

Лучшим спортсменом-ветераном стал чемпион России и серебряный призёр Кубка России по тяжёлой атлетике среди ветеранов старшей возрастной группы Александр Мезенин.

- Спортсменам и их тренерам вручены именные призы и денежные премии в различных номинациях. Традиционное чествование спортсменов прошло в 23-й раз. В состав конкурсной комиссии были включены главные тренеры по видам спорта, спортивные журналисты и председатели федераций по видам спорта, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим спортсменом 2020 года был борец Александр Богомоев. Титул он тогда получил за золотую медаль чемпионата Европы.






спорт стрельба из лука

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На горячую линия минздрава Бурятии иногда звонят «просто поговорить»
На горячую линия минздрава Бурятии иногда звонят «просто поговорить»
Общество, 29.12.2021
Порой звонки поступают и не по медицинским темам
Молодёжные проекты Бурятии отметили на федеральном уровне
Молодёжные проекты Бурятии отметили на федеральном уровне
Общество, 29.12.2021
Сразу три проекта признаны лучшими региональными практиками
Лучшим спортсменом года Улан-Удэ стала Светлана Гомбоева
Лучшим спортсменом года Улан-Удэ стала Светлана Гомбоева
Общество, 29.12.2021
Светлана Гомбоева пожелала всем приумножения спортивных результатов в будущем году
70% россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи
70% россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи
Общество, 29.12.2021
Жители России старше 45 лет отметят праздник дома
В Бурятии штрафуют забывчивых туристов
В Бурятии штрафуют забывчивых туристов
Общество, 29.12.2021
За неделю возбудили 47 административных дел
Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ
Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ
Общество, 29.12.2021
Экс-ректор одобрил план празднования 90-летия вуза
В Улан-Удэ собака «обогревала» машину
В Улан-Удэ собака «обогревала» машину
Общество, 29.12.2021
«И греет, и охраняет», - пишут пользователи Сети
Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск
Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск
Общество, 29.12.2021
Необычная акция «облетела» Россию и не только

Забайкальский юморист стал чемпионом Высшей лиги КВН
Забайкальский юморист стал чемпионом Высшей лиги КВН
Общество, 29.12.2021
Дмитрию Блохину понадобилось 19 лет на достижение цели
В Бурятии родители тройни получили 10 тысяч рублей
В Бурятии родители тройни получили 10 тысяч рублей
Общество, 29.12.2021
Родители получили также сладкие подарки
Водитель трамвая из Улан-Удэ показывает свою работу в TikTok
Водитель трамвая из Улан-Удэ показывает свою работу в TikTok
Общество, 29.12.2021
Девушка показывает нюансы нелёгкой работы водителя трамвая
В Бурятии новогодние презенты подарили пожилым и детям
В Бурятии новогодние презенты подарили пожилым и детям
Общество, 29.12.2021
В республике проходит акция «Новый год в каждый дом»
В Улан-Удэ управляющая компания варварски обрезала деревья
В Улан-Удэ управляющая компания варварски обрезала деревья
Общество, 29.12.2021
После «подрезки» остались только пеньки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^