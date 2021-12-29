Лучшим спортсменом года Улан-Удэ стала Светлана Гомбоева

В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов и тренеров. По итогам 2021 года звание лучшего спортсмена города ожидаемо получила Светлана Дашанимаева (Гомбоева), серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука. Ей вручили сертификат на 45 тысяч рублей.
Светлана завоевала серебро Олимпиады в командном турнире вместе с Ксенией Перовой из Екатеринбурга и Еленой Осиповой из Таганрога. Команда Олимпийского комитета России в финале уступила сборной Южной Кореи. В личном первенстве Светлана осталась без медали, проиграв в первом круге.
Также Светлана завоевала в этом году Кубок России, выиграла чемпионат России и взяла золотую медаль чемпионата Европы.
- В наступающем году желаю всем приумножить свои спортивные результаты. 2022 год – это первый шаг на пути к следующим Олимпийским играм, поэтому желаю заложить очень хороший фундамент для дальнейшей работы. Поздравляю всех с наступающим новым годом и желаю всего хорошего, - сказала в ответном слове Светлана Дашанимаева.
Тренер лучницы, заслуженный работник физической культуры РФ Константин Эрдыниев признан лучшим тренером по олимпийским видам спорта.
Ещё один герой олимпийского года – двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов. Он признан лучшим в номинации, которая называется «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями». Его тренер Николай Тетерин стал лучшим тренером спортсменом с ограниченными возможностями.
На Паралимпийских играх в Токио Михаил Асташов взял две золотые медали в велодисциплинах. Первую медаль он завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд. Второе золото Михаил выиграл в шоссейной гонке с раздельным стартом.
Лучшим спортсменом по неолимпийским видам спорта стал чемпион России, чемпион Европы по тхэквондо ИТФ Александр Бодров. А лучшим тренером в этой номинации признан заслуженный тренер Бурятии Баир Будадариев.
Лучшим спортсменом-ветераном стал чемпион России и серебряный призёр Кубка России по тяжёлой атлетике среди ветеранов старшей возрастной группы Александр Мезенин.
- Спортсменам и их тренерам вручены именные призы и денежные премии в различных номинациях. Традиционное чествование спортсменов прошло в 23-й раз. В состав конкурсной комиссии были включены главные тренеры по видам спорта, спортивные журналисты и председатели федераций по видам спорта, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим спортсменом 2020 года был борец Александр Богомоев. Титул он тогда получил за золотую медаль чемпионата Европы.