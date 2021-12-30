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В Монголии посчитали поголовье скота

В Монголии посчитали поголовье скота
Общество,  Фото:pixabay.com
На конец года оно составило более 67 миллионов животных

28 декабря национальный статистический комитет Монголии (НСК) представил итоги учёта скота и домашних животных на конец 2021 года. По предварительным итогам в масштабе страны поголовье скота составило 67,3 миллионов голов.

Как рассказал руководитель отдела статистики сельского хозяйства, окружающей среды и производства НСК Э. Мягмарханд, этот показатель вырос на 6,4 процента или на 268,4 тысяч голов по сравнению с предыдущим годом. Тем самым численность лошадей в общем поголовье скота составляет 4,3 млн голов или 6,4%, коров — 5 млн голов (7,6%), верблюдов — 453,5 тыс. голов (0,7%), овец — 31,1 млн голов (46,2%), коз —26,5 млн голов (39,3%).

По сравнению с прошлым годом поголовье овец выросло на 3,4% или на 1 млн, коров - на 6,1% или 288,8 тысяч, лошадей – на 230,1 тысяч или 5,6%. Число коз и верблюдов сократилось по сравнению с показателем годом ранее. В частности коз стало меньше на 1,3 млн голов или 4,6%, а верблюдов – на 19,1 тысяч голов или на 4%. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия сельское хозяйство статистика скотоводство сельскохозяйственные животные

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