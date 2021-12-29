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В Бурятии разыграли кубок по настольному теннису

В Бурятии разыграли кубок по настольному теннису
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Абсолютным победителем турнира стал спортсмен из Закаменска

В Селенгинском районе Бурятии разыграли кубок республики по настольному теннису в честь 280-летия Тамчинского дацана. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из Якутии, Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. За кубок боролись юноши и девушки 2004-2006 гг. р., 2007-2009 гг. р., 2010 г.р. и моложе; мужчины до 39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше; женщины 18-39 лет, 40 лет и старше.

Перед началом турнира в торжественной обстановке двум спортсменам были вручены удостоверения и нагрудные знаки «Мастера спорта России». Кроме этого, был проведён турнир по шууд-теннису среди всех участников. Победителям Буддийская традиционная Сангха России вручила ценные призы: золотую и серебряную подвески, а также бронзовую статуэтку в виде быка – символа уходящего года.

Абсолютным чемпионом XVI традиционного турнира по настольному теннису стал Баир Данзанов из Закаменска. Он защитил свой титул, завоёванный на предыдущем турнире.

Помимо этого, были награждены специальными призы самый юный и самый возрастной участники. Так, самым юным участником соревнования стала 7-летняя спортсменка из города Нерюнгри. Самым возрастным участником был 73-летний спортсмен из Тункинского района. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

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