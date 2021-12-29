70% россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи

Жители России старше 45 лет отметят праздник дома



Россияне рассказали о своих планах на новогодние праздники. По данным исследования сервиса «Авито.Услуги», 70 процентов жителей страны планируют отметить праздник в кругу семьи. Большинство из них старше 45 лет.



Молодое поколение россиян планирует потусоваться с друзьями. Молодёжь от 18 до 24 лет собирается встретить Новый год (19 процентов) в компании, в кафе или ресторане (5 процентов), на катке или в парке (3 процента).



65 процентов опрошенных не собираются в поездку на каникулах. Всего 2 процента россиян собираются отдохнуть за границей. 10 процентов отправятся в путешествие по стране. Встретятся с близкими людьми на эти выходные 59 процентов, будут смотреть фильмы - 55 процентов и займутся чтением - 23 процента.



Опрос проводился методом электронного анкетирования в период с 1 по 27 декабря, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов.



Ранее россияне рассказали о тратах на празднование Нового года. Большинство жителей страны собираются потратить на праздник до 25 тысяч рублей. Отмечается, что 20 процентов опрошенных планируют потратить до 20 тысяч рублей, а 50 процентов — 20-25 тысяч рублей. Еще по 15 респондентов признались, что готовятся потратить на праздники 25-30 тысяч рублей и свыше 30 тысяч рублей.



Пандемия внесла коррективы в отдых жителей России, люди стали меньше ездить за рубеж. Больше путешествовать по стране, меньше посещать общественные места.

