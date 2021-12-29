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В Иркутске введут режим повышенной готовности

В Иркутске введут режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет действовать на время новогодних и рождественских праздников

На территории Иркутска с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года установлен режим повышенной готовности. Меры приняты в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.

Во всех подразделениях администрации города определены ответственные лица, составлены графики дежурств на время действия режима. В муниципальных предприятиях сформированы бригады для оперативного реагирования в случае возникновения ЧС, подготовлена спецтехника.

Напомним, что на территории Иркутской области на время новогодних и рождественских праздников установлен особый противопожарный режим. Он подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, общественного порядка и усиление федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Среди дополнительных требований, вводимых на период действия ОПР, – запрет использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест. По данным на 28 декабря, для запуска петард и салютов в Иркутской области местные администрации подготовили 60 специальных площадок, 22 из них на территории столицы региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск режим повышенной готовности Новый год

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