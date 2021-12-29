Индийский студент РУДН приготовил блюдо для бурятского экс-депутата

Общество, Фото: страница Хамбо Ламы

Цыденжапа Батуева угощал индиец из Кашмира



Специальное блюдо для экс-депутата четырёх созывов Народного Хурала, доктора исторических наук Цыденжапа Батуева приготовил студент РУДН Нурин Хан, уроженец местности Кашмир в Индии. Произошло это, когда Цыденжап Батуев находился в гостях в резиденции главы Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.



- Уважаемому товарищу достойный обед на радость, - написал Хамбо лама на своей странице.



Нурин Хан приготовил рис с курицей под соусом карри.



- Он студент, до поступления изучал русский в одном из российских городов, сейчас уже старшекурсник. К нам приехал в период каникул по своей инициативе, живёт у проректора университета Дугданова Жаргала и преподаёт нашим хуваракам английский язык, - сообщил «Байкал-Daily» Цыденжап Батуев.



По его словам, несмотря на своё вероисповедание, Нурин Хан знакомится с буддизмом в Бурятии. В Буддийском университете при Иволгинском дацане обучаются не только будущие ламы с разных уголков республики, но среди них можно увидеть и европейцев. Хувараки изучают не только тибетский язык, но и язык общения во всем мире – английский.



Учебное заведение было основано в 1991 году. Оно является первым буддийским университетом в России. Главная его задача - возрождение традиций буддизма и востоковедения в России, а также взращивание у населения нравственности и моральных норм поведения.

