В Бурятии штрафуют забывчивых туристов

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За неделю возбудили 47 административных дел

С 20 по 24 декабря в Бурятии возбудили 47 административных дел на граждан, прибывших из-за рубежа и не прошедших вовремя ПЦР-тестирование на COVID-19. Общая сумма штрафов составила 540 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Граждане, прибывшие в Россию из-за границы, должны в обязательном порядке в течение трёх дней с момента въезда пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 лабораторное обследование не требуется.

- В течение четырёх календарных дней со дня прибытия гражданин обязан разместить данные (результат ПЦР-теста либо сведения о перенесённом заболевании, либо о вакцинации против COVID-19) на Едином портале государственных услуг путём заполнения формы «Предоставление сведений о результатах теста, перенесённом заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для пребывающих на территорию Российской Федерации», - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

В противном случае грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Также в связи с выявлением нового штамма «омикрон» в настоящее время действует обязательная 14-дневная изоляция для лиц, прибывших из стран Южной Африки и Гонконга. Для них в период изоляции предусмотрено двукратное тестирование.
штраф Роспотребнадзор

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