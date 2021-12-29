В Улан-Удэ собака «обогревала» машину

В Улан-Удэ собака «обогревала» припаркованный автомобиль. Забавное видео опубликовала телекомпания «Тивиком» на своей странице в Instagram tvcom_news.





- Человек укрыл машину, чтоб не мёрзла, а собака сверху греет, - говорит автор видео. – Что? Как дела? Тепло тебе? – обратился он к собаке.



Машину оставили во дворе дома и накрыли специальным «одеялом». Собака не растерялась, она забралась на крышу и устроилась там отдыхать. Вероятно, пёс сам таким образом хотел согреться, но автор видео в шутку решил обратное.После непродолжительной беседы с мужчиной животное убежало.Подписчики тут же бросились давать советы собаке. Ей рекомендовали выбирать другие места для обогрева: «На капоте надо лежат». Другие умиляются увиденному: «И греет, и охраняет», «Заботливая какая».Видео набирает популярность, за полчаса ролик набрал более сотки лайков.