В Бурятии воспитанницы соццентра стали фотомоделями

Заветную мечту каждой девочки подарили детям из «Малышка»



В Бурятии настоящее новогоднее чудо подарили девочкам из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок». Помогли им в этом представители модельного агентства, присоединившиеся к акции «Новый год в каждый дом».



- Каждая девочка мечтает стать принцессой. А какие они, эти принцессы? Они милые, нежные, юные, грациозные. Именно такие образы подобрали для наших воспитанниц стилисты из модельного агентства «Ангара Модэлс», - поделилась впечатлениями директор учреждения Сэсэг Васильева. - В свою очередь ученицы агентства записали видеопоздравление для воспитанников «Малышка».



Для девочек была организована профессиональная фотосессия, где каждый ребёнок был по особенному раскрыт эмоционально. Дети с удовольствием позировали перед камерой, проявляя индивидуальный характер через жесты, мимику, эмоции. Двум девочкам – воспитанницам предложили посещать школу моделей.



По окончании фотосессии гости по доброй традиции вручили подарки всем воспитанникам, а девочки получили нарядные платья, профессиональный макияж, красивые причёски, опыт работы фотомоделью и, конечно, фотографии. О этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

