Заветную мечту каждой девочки подарили детям из «Малышка»
В Бурятии настоящее новогоднее чудо подарили девочкам из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок». Помогли им в этом представители модельного агентства, присоединившиеся к акции «Новый год в каждый дом».
- Каждая девочка мечтает стать принцессой. А какие они, эти принцессы? Они милые, нежные, юные, грациозные. Именно такие образы подобрали для наших воспитанниц стилисты из модельного агентства «Ангара Модэлс», - поделилась впечатлениями директор учреждения Сэсэг Васильева. - В свою очередь ученицы агентства записали видеопоздравление для воспитанников «Малышка».
Для девочек была организована профессиональная фотосессия, где каждый ребёнок был по особенному раскрыт эмоционально. Дети с удовольствием позировали перед камерой, проявляя индивидуальный характер через жесты, мимику, эмоции. Двум девочкам – воспитанницам предложили посещать школу моделей.
По окончании фотосессии гости по доброй традиции вручили подарки всем воспитанникам, а девочки получили нарядные платья, профессиональный макияж, красивые причёски, опыт работы фотомоделью и, конечно, фотографии. О этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии воспитанницы соццентра стали фотомоделями
Общество, Фото:
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