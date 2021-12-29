 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск

Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск
Общество,  Фото:Екатерина Беляева
Необычная акция «облетела» Россию и не только

Белоплечий орлан «приземлился» в Иркутске. Точнее, не сама птица, которая числится в международной и российской Красных книгах, а его бумажная и очень уменьшенная копия. Модель изготовили студентки Иркутского аграрного университета имени Ежевского, которые проходят производственную практику в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Акция «Путешествие белоплечего орлана Алёши» (0+) от Магаданского заповедника охватила всю Россию и не только. Сотрудники заповедника дали бумажной модели имя и «отправили» по всей стране, чтобы «рассказать» людям про самого орлана, который гнездится на севере Дальнего Востока России. Чтобы получить его бумажную модель и инструкцию к сборке, нужно написать на электронную почту eco@magterra.ru.

Если сфотографировать фигурку на фоне достопримечательностей города, и выложить фото с описанием в социальную сеть с хэштегом #voyageseaeagle или отправить на электронную почту elenamaks49@yandex.ru, то заповедник «Магаданский» отправит в ответ по почте благодарственное письмо и сувенир с изображением пернатого хищника.

- Ни я, ни мои сокурсницы ещё не устраивали фотосессий для бумажных птиц. Посмотрели новости на сайте заповедника и оказалось, что орлан Алёша уже «облетел» почти всю Россию и даже «побывал» за её границами. Я считаю, что такой подход к экологическому просвещению, познанию природы России - один из самых интересных, его стоит взять на вооружение, - поделилась Екатерина, студентка четвёртого курса по направлению «Биоэкология».

Белоплечий орлан – очень крупная хищная птица семейства ястребиных, масса особи может достигать 9 кг. Птица обитает на прибрежной территории северо-восточной Азии, а питается в основном рыбой.

Акция «Путешествие Белоплечего орлана» продлится до конца 2021 года.


акция птицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии штрафуют забывчивых туристов
В Бурятии штрафуют забывчивых туристов
Общество, 29.12.2021
За неделю возбудили 47 административных дел
Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ
Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ
Общество, 29.12.2021
Экс-ректор одобрил план празднования 90-летия вуза
В Улан-Удэ собака «обогревала» машину
В Улан-Удэ собака «обогревала» машину
Общество, 29.12.2021
«И греет, и охраняет», - пишут пользователи Сети
Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск
Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск
Общество, 29.12.2021
Необычная акция «облетела» Россию и не только

Забайкальский юморист стал чемпионом Высшей лиги КВН
Забайкальский юморист стал чемпионом Высшей лиги КВН
Общество, 29.12.2021
Дмитрию Блохину понадобилось 19 лет на достижение цели
В Бурятии родители тройни получили 10 тысяч рублей
В Бурятии родители тройни получили 10 тысяч рублей
Общество, 29.12.2021
Родители получили также сладкие подарки
Водитель трамвая из Улан-Удэ показывает свою работу в TikTok
Водитель трамвая из Улан-Удэ показывает свою работу в TikTok
Общество, 29.12.2021
Девушка показывает нюансы нелёгкой работы водителя трамвая
В Бурятии новогодние презенты подарили пожилым и детям
В Бурятии новогодние презенты подарили пожилым и детям
Общество, 29.12.2021
В республике проходит акция «Новый год в каждый дом»
В Улан-Удэ управляющая компания варварски обрезала деревья
В Улан-Удэ управляющая компания варварски обрезала деревья
Общество, 29.12.2021
После «подрезки» остались только пеньки
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 76 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 76 тысяч
Общество, 29.12.2021
За сутки болезнь унесла жизни десяти пенсионеров 
Глава Сангхи прокомментировал появление буддийского «чуда» в Бурятии
Глава Сангхи прокомментировал появление буддийского «чуда» в Бурятии
Общество, 29.12.2021
Дамба Аюшеев уточнил, что появилось в ледяном треугольнике в Закаменске
В Забайкалье пробегут «Арахлейскую лыжню»
В Забайкалье пробегут «Арахлейскую лыжню»
Общество, 29.12.2021
Принять участие приглашаются все желающие
Иркутская область присоединится к декаде спорта и здоровья
Иркутская область присоединится к декаде спорта и здоровья
Общество, 29.12.2021
В муниципальных образованиях региона пройдут соревнования, акции и сдача нормативов
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 29.12.2021
В регионе ожидается холодный ветер 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^