Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск

Общество, Фото: Екатерина Беляева

Необычная акция «облетела» Россию и не только



Белоплечий орлан «приземлился» в Иркутске. Точнее, не сама птица, которая числится в международной и российской Красных книгах, а его бумажная и очень уменьшенная копия. Модель изготовили студентки Иркутского аграрного университета имени Ежевского, которые проходят производственную практику в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.



Акция «Путешествие белоплечего орлана Алёши» (0+) от Магаданского заповедника охватила всю Россию и не только. Сотрудники заповедника дали бумажной модели имя и «отправили» по всей стране, чтобы «рассказать» людям про самого орлана, который гнездится на севере Дальнего Востока России. Чтобы получить его бумажную модель и инструкцию к сборке, нужно написать на электронную почту eco@magterra.ru.



Если сфотографировать фигурку на фоне достопримечательностей города, и выложить фото с описанием в социальную сеть с хэштегом #voyageseaeagle или отправить на электронную почту elenamaks49@yandex.ru, то заповедник «Магаданский» отправит в ответ по почте благодарственное письмо и сувенир с изображением пернатого хищника.



- Ни я, ни мои сокурсницы ещё не устраивали фотосессий для бумажных птиц. Посмотрели новости на сайте заповедника и оказалось, что орлан Алёша уже «облетел» почти всю Россию и даже «побывал» за её границами. Я считаю, что такой подход к экологическому просвещению, познанию природы России - один из самых интересных, его стоит взять на вооружение, - поделилась Екатерина, студентка четвёртого курса по направлению «Биоэкология».



Белоплечий орлан – очень крупная хищная птица семейства ястребиных, масса особи может достигать 9 кг. Птица обитает на прибрежной территории северо-восточной Азии, а питается в основном рыбой.



Акция «Путешествие Белоплечего орлана» продлится до конца 2021 года.





