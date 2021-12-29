В столице Бурятии продолжается акция «Спасибо врачам»

Артисты проводят новогодние концерты для медиков Улан-Удэ и дарят сладкие подарки



В Бурятии с 27 по 29 декабря проводятся новогодние выездные концерты с участием артистов учреждений культуры для медицинских работников республики. Мероприятия проходят в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам».



28 декабря сотрудники республиканского центра народного творчества дали два выездных концертных выступления: для работников республиканской клинической инфекционной больницы и республиканского перинатального центра.



– Сложным испытанием для всех медицинских работников нашей необъятной страны стала пандемия COVID-19. Уже более года люди в белых халатах в непростых условиях мужественно выполняют свою работу, спасая жизни тысяч людей. Одним из главных символов этого непростого времени является простая и емкая фраза «Спасибо врачам», – сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Медиков порадовали вокальными и хореографическими номерами артисты Виктор Бандо, Георгий Байбородин, Евгения Рейзвих, а также народный ансамбль восточного танца ансамбля «Лотос».



Студенты и преподаватели колледжа искусств имени П.И. Чайковского также приняли участие в акции «Спасибо врачам», побывав в городской больнице №5.



По информации пресс-службы колледжа, для врачей и медицинского персонала выступили студенты специальностей «Сольное и народное хоровое пение» и «Вокальное искусство», исполнив весёлые народные песни и лирические произведения. Они поздравили медицинских работников с Новым годом и преподнесли сладкие угощения.



В рамках новогодней акции «Спасибо врачам» 28 декабря коллектив ГРДТ имени Н.А. Бестужева поздравил медицинский персонал республиканской клинической больницы имени Н.А.Семашко с наступающим Новым годом.



Как сообщает пресс-служба театра, в гости к медицинским работникам приехали Дед Мороз (Семён Фёдоров), Снегурочка (Елизавета Михайлова), директор театра Наталья Светозарова, артисты Николай Брагин и Роман Гаврилов, а также фотохудожник Александра Данилова и помощник художественного руководителя по связям с общественностью Юлия Федосова.



Бестужевцы передали врачам ещё теплые и ароматные яблочные пироги, несколько килограмм мандаринов и пригласительные билеты на спектакль.

