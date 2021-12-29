В Забайкальском крае выбрали «Звёзд спорта»

«Легендами спорта» были названы Тамара Осипчук, Бато Базаров и Баир Цырендоржиев
28 декабря в Чите были подведены итоги конкурса «Звёзды спорта Забайкальского края». Мероприятие проводилось в рамках конкурса среди спортивного сообщества региона.
По итогам конкурса в номинации «Юное дарование» безоговорочную победу одержала юная шахматистка Яна Ж. Напомним, что уроженка Агинского Бурятского округа стала победительницей XX первенства Европы по быстрым шахматам среди девочек до 14 лет.
В номинации «Лучший детский тренер» первое место занял Андрей Крейсман. Он также стал победителем в номинации «Лучший тренер по игровым видам спорта».
В номинации «Лучший тренер по адаптивным видам» спорта победил Баир Анандаев.
В номинации «Лучший тренер» подкатегория по «неолимпийским видам спорта» первое место занял Дмитрий Фёдоров.
«Лучший тренер по олимпийским видам спорта» и в номинации «Лучший тренер. Международные старты» победителем стал Балта Цынгуев. Кроме этого, он одержал абсолютную победу в номинации «Лучший тренер».
Победителем в номинации «Лучший спортсмен» подкатегория по «олимпийским видам спорта» стал Галсан Базаржапов, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1, отделение стрельбы из лука. В номинации «Лучший спортсмен» по «не олимпийским видам спорта» победу одержала Варвара Машкина.
В номинации «Лучший спортсмен» по адаптивным видам спорта победил Кирилл Смирнов – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1, отделение стрельбы из лука.
В номинации «Лучшая общественная спортивная организация» первое место заняла региональная спортивная общественная организация «Забайкальская федерация стрельбы из лука».
В номинации «Лучший руководитель спортивной школы» первое место занял Андрей Кислощаев – директор спортивной школы олимпийского резерва №1 Забайкальского края.
Александр Потяев стал победителем в номинации «Лучший спортивный журналист».
В номинации «Лучший фитнес-клуб» победу одержал клуб «АркФит».
В номинации «Легенда спорта» победу одержали три человека, которые набрали одинаковое количество голосов: Тамара Осипчук, Бато Базаров и Баир Цырендоржиев.
В номинации «Меценат года в сфере физической культуры и спорта» победил ООО ГРК «Быстринское» в лице Александра Попова. Также благодарственные письма министерства физической культуры и спорта Забайкальского края и памятные призы вручили индивидуальным предпринимателям: Олегу Новикову и Сергею Королькову.
Помимо этого, были вручены благодарственные письма спортсменам, представившими Забайкальский край на Восточном экономическом форуме в городе Владивосток: Василию Хоботову, Владимиру Альбекову, Андрею Смышляеву, Александру Рязанову и Алексею Шлямину. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
В Забайкальском крае выбрали «Звёзд спорта»
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