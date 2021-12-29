Водитель трамвая из Улан-Удэ показывает свою работу в TikTok

Александра Вахрушева шестой год работает в МУП «Управление трамвая». Девушка любит свою работу, она выучилась на водителя и показывает в соцсети свои рабочие будни. Своё продвижение в TikTok она начала самостоятельно, но со временем её заметила пресс-служба предприятия и поддержала в популяризации профессии водителя трамвая.







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Как отмечают в МУП «Управление трамвая», все видео для соцсети Александра снимает не во время работы, а в обеденный перерыв и в моменты, когда трамвай стоит.- Наше управление объявило набор водителей трамвая до конца года. Те, кто пройдёт учёбу и успешно сдаст экзамены, получит единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, - рассказали «Байкал Daily» в пресс-службе предприятия.Между тем, Александра Вахрушева продвигает профессию водителя трамвая в TikTok, где показывает нюансы этой нелёгкой работы. Рабочий день начинается с раннего утра и заканчивается поздно вечером. Молодая красивая девушка вызвала бурю эмоций и комментариев в паблике «Весь Улан-Удэ», где пользователи восхищаются ей, говорят комплименты и рассказывают, что заинтересовались работой водителя трамвая.- Круто, когда нравится работа.- Красотка! Молодец.- Приятно видеть такого водителя!- Срочно идём учиться на водителя трамвая, сегодня как раз по радио объявили набор на курсы водителя трамвая.Девушку ценят в МУП «Управление трамвая», она одна из лучших водителей предприятия. Можно сказать, Вахрушева стала лицом самого экологического транспорта в Улан-Удэ.Как сообщает пресс-служба предприятия, в трамвайном депо увеличивается штат, так что требуются водители и кондукторы.