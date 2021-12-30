Мероприятие проведут 1 января в Чите
Жителей Забайкальского края приглашают присоединиться к всемирной акции «Забег обещаний 2022», которая состоится в Чите 1 января. Мероприятие пройдёт в 14:00 в лесном массиве за стадионом «СибВО»в рамках проекта «Снежный герой».
- «Загадай самое сокровенное обещание, напиши его на номере, и присоединяйся к нам. И уж поверь, если 1 января ты придёшь и пробежишь 2022 метра в поддержку своего обещания – ты просто не позволишь себе не выполнить его, - рассказали организаторы забега – федерация спортивного ориентирования Забайкальского края.
Также они добавили, что сбор участников состоится на автопарковке выше стадиона «СибВО» в 13:15. Все участники забега получат стартовые номера, на которых смогут написать свои обещания. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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Забайкальцы примут участие во всемирной акции «Забег обещаний»
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