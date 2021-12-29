Спортсменки завоевали право участвовать в первенстве мира по кёрлингу
Команда Иркутской области «Комсомолл 1» заняла первое место на всероссийских соревнованиях по кёрлингу среди юниорок до 22 лет, которые с 21 по 27 декабря проводились в тренировочном центре дворца спорта «Айсберг» в Сочи. В состав команды входили воспитанницы областной СШОР «Россия»: скип Елизавета Трухина, Валерия Денисенко, Алина Фатуртдинова, Виктория Десова и Елизавета Киселёва. Именно они будут представлять страну на первенстве мира.
В турнире участвовали пять команд юниорок из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Краснодарского края и сборная команда России. По регламенту на первом этапе соревнований команды сыграли круговой турнир в два круга. Команды, занявшие по итогам первого этапа 1 и 2 места, затем сыграли финал до трёх побед, при этом учитывались результаты личных встреч в круговом этапе. Все матчи состояли из десяти эндов, при необходимости проводились экстра-энды до выявления победителя.
В финале иркутские спортсменки выиграли у сборной команды России, которая стала серебряным призёром турнира. Бронзовые награды выиграли представители Краснодарского края.
Напомним, в Сочи на всероссийских соревнованиях по кёрлингу среди юниоров до 22 лет также победу одержала и завоевала право участвовать в первенстве мира команда Иркутской области «Комсомолл 1». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские кёрлингистки победили на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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