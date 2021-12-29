Иркутской области возместили полмиллиарда за тушение лесных пожаров

Деньги были выделены правительством для погашения кредиторской задолженности



Правительство РФ приняло решение выделить нескольким регионам страны более 1,5 млрд рублей для погашения кредиторской задолженности, сложившейся из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров в 2021 году. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.



Деньги распределены между шестью регионами, наиболее пострадавшими от пожаров: Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ, Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.



Как пояснили в министерстве лесного комплекса Иркутской области, в регион из резервного фонда поступило 506 млн рублей для компенсации затрат на тушение лесных пожаров в этом году. Уже в ближайшее время деньги, которые были выделены области на эти цели, будут освоены в полном объёме.



Напомним, всего в 2021 году в Иркутской области было зафиксировано 590 лесных пожаров на общей площади более 461 тысячи га. Объём финансирования на охрану лесов от пожаров в 2021 году составил 989,4 млн рублей, из них из федерального бюджета выделено 156,6 млн рублей, из регионального бюджета – 832,8 млн рублей.



- В связи с аномально жаркой погодой, установившейся на севере Иркутской области в пожароопасный сезон, количество лесных пожаров и их площади на этой территории увеличились. В тушении принимали участие силы и средства министерства обороны, МЧС и «Авиалесоохраны», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

