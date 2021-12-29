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Иркутской области возместили полмиллиарда за тушение лесных пожаров

Иркутской области возместили полмиллиарда за тушение лесных пожаров
Общество,  Фото:pixabay.com
Деньги были выделены правительством для погашения кредиторской задолженности

Правительство РФ приняло решение выделить нескольким регионам страны более 1,5 млрд рублей для погашения кредиторской задолженности, сложившейся из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров в 2021 году. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Деньги распределены между шестью регионами, наиболее пострадавшими от пожаров: Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ, Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Как пояснили в министерстве лесного комплекса Иркутской области, в регион из резервного фонда поступило 506 млн рублей для компенсации затрат на тушение лесных пожаров в этом году. Уже в ближайшее время деньги, которые были выделены области на эти цели, будут освоены в полном объёме.

Напомним, всего в 2021 году в Иркутской области было зафиксировано 590 лесных пожаров на общей площади более 461 тысячи га. Объём финансирования на охрану лесов от пожаров в 2021 году составил 989,4 млн рублей, из них из федерального бюджета выделено 156,6 млн рублей, из регионального бюджета – 832,8 млн рублей.

- В связи с аномально жаркой погодой, установившейся на севере Иркутской области в пожароопасный сезон, количество лесных пожаров и их площади на этой территории увеличились. В тушении принимали участие силы и средства министерства обороны, МЧС и «Авиалесоохраны», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
лесные пожары Иркутская область

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