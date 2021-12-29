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В Бурятии новогодние презенты подарили пожилым и детям

В Бурятии новогодние презенты подарили пожилым и детям
Общество,  Фото:pexels.com
В республике проходит акция «Новый год в каждый дом»

Во всех районах Бурятии стартовала акция «Новый год в каждый дом». Так, в Селенгинском районе коллектив отдела социальной защиты совместно с меценатами, депутатами городского совета и предпринимателями программы «Социальный контракт» поздравили с предстоящим праздником своих земляков, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

- Одиноким пожилым гражданам мы подарили новогодние продуктовые наборы и поздравили с наступающим новым годом. В детском отделении Гусиноозерской центральной районной больницы каждый ребенок получил сладкий подарок и игрушку с пожеланием скорейшего выздоровления. Детки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, также получили сладкие новогодние презенты. Мы благодарны каждому, кто откликнулся на наш призыв присоединиться к этому благому мероприятию, который доставил и нам массу положительных и теплых впечатлений, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району Елена Дашинимаева.
Новый год подарки

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