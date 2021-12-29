Во время войны они проживали в Усть-Ордынском округе
В Иркутске разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны Гупанова Ефима Игнатьевича, 1904 года рождения, уроженца Курской области. В военный комиссариат Иркутской области поступило обращение руководителя историко-поискового клуба «Святая Русь» Сергея Тулинова. Он сообщил, что останки воина были подняты при ведении поисковых работ под городом Харьковом и в ближайшее время будут переданы для захоронения в Белгородской области.
Согласно документам центрального архива министерства обороны Российской Федерации, Гупанов Ефим Игнатьевич был призван в Красную армию Кировским районным военным комиссариатом города Иркутска 31 августа 1941 года. Его супруга Гупанова Анисья Андреевна во время войны проживала по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Орда, ул. Октябрьская, дом 31, Райпромкомбинат. Также известно имя дочери – Александра, она родилась в 1936 году.
- Родственников участника войны просят обратиться в отделение по работе с гражданами военного комиссариата Иркутской области по номеру телефона 8 (3952) 20-89-81, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутской области разыскивают родственников павшего бойца
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