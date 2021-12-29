После «подрезки» остались только пеньки
По обращениям улан-удэнцев сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства обследовали дворы по улице Путейская. Местные жители посчитали обрезку деревьев варварской, так как после неё остаются только пеньки.
– Специалисты проверили качество обрезки деревьев по улице Путейская. Они зафиксировали механические повреждения деревьев, не покрытые садовой замазкой в двух дворах. Это не соответствует правилам содержания зеленых насаждений, – сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.
На сотрудника управляющей компании наложено два штрафа общей суммой 10 тысяч рублей за «Нарушение правил содержания зеленых насаждений, установленных муниципальными правовыми актами».
В комитете напоминают, что за сохранность и уход деревьев и других зелёных насаждений на придомовой территории многоквартирных домов отвечают управляющие организации. О проведении обрезки необходимо за пять дней уведомить городское ведомство и выполнять работы согласно установленных законодательством правил.
Рейды по выявлению таких нарушителей будут проходить в столице Бурятии регулярно. Сами горожане могут сообщить о нарушителях в комитет городского хозяйства по телефону – 23-33-19. Также заявку можно направить через интернет-сервис «Активный горожанин»
В Улан-Удэ управляющая компания варварски обрезала деревья
Общество, Фото:
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