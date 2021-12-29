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В Иркутске начали работу новогодние ярмарки

В Иркутске начали работу новогодние ярмарки
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Ярмарки будут открыты до 14 января

В преддверии праздников в Иркутске организованы ярмарки, где горожане могут приобрести новогодние подарки для себя и своих близких.

В сквере имени Кирова оборудованы шесть торговых точек, стилизованных под небольшие домики из дерева. С 30 декабря в них начнут продавать сувенирную продукцию с новогодней символикой, детские игрушки и воздушные шары. Кроме того, здесь установят два ролл-бара: во время прогулки по центру города можно будет купить сахарную вату и горячую кукурузу. В департаменте потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска пояснили, что ярмарка будет работать до 14 января.

На улице Урицкого открылся фестиваль «Иркутский Арбат». 20 мастеров представили изделия народного промысла.

–Чтобы поддержать иркутских мастеров и ремесленников, подарить горожанам возможность приобрести оригинальные новогодние подарки, администрация организовала на площади перед зданием «Дома Быта» выставку – продажу изделий декоративно-прикладного искусства. Специально для этого установили торговые ряды. Здесь можно выбрать сувенирную продукцию, поделки из камня, игрушки и украшения ручной работы. Работа ярмарки продлится до Нового года, – рассказала начальник департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Анна Дудкевич.

Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» проводится администрацией Иркутска с 2013 года. Его цель – создание среды для творческой самореализации горожан, знакомство жителей столицы региона с работами мастеров и ремесленников города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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Иркутск ярмарка Новый год

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