Одобрен проект поправок в закон о «Дальневосточном гектаре»

Законопроект поступит на рассмотрение нижней и верхней палат парламента



Упрощение процедур, электронный документооборот и возможность строительства на территориях без утвержденного ПЗЗ – такие новации закона о программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» поступят на рассмотрение депутатов государственной думы.



Правительство Российской Федерации уже одобрило проект поправок в закон о «Гектаре». Согласно законопроекту, участники программы смогут строить жильё на «гектарах» в случае отсутствия утверждённых правил землепользования и застройки, а для уполномоченных органов откроется возможность предварительно формировать участки для дальнейшего предоставления гражданам и формирования оптимальных агломераций.



- «Закон о «гектаре» развивается в ногу со временем и в соответствии с обращениями граждан, делая получение и освоение земли более доступным. К примеру, принятие поправок позволит решить проблему правовой коллизии, когда местные власти не имели возможности одобрить строительство жилья на территориях с неутвержденными правилами землепользования и застройки, а участники не могли приступить к строительству. Новый механизм ускорит процесс подписания документов и снимет ряд формальностей, таких как декларирование использования участка, - прокомментировал директор департамента реализации проекта «Дальневосточный и Арктический гектар» корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Моссоёнов.



Проект поправок также увеличит срок подачи уведомления о выбранном виде разрешенного использования участка с одного до двух лет. Так участники программы смогут более взвешенно подойти к процессу освоения земельного участка.



Кроме того, по словам Сергея Моссоёнова, новый закон откроет для уполномоченных органов возможность самостоятельно формировать в ФИС «НаДальнийВосток.РФ» земельные участки, оптимальные к предоставлению гражданам. Это позволит более оперативно предлагать альтернативные варианты земли, в случае невозможности предоставления выбранных участков, а также, в перспективе, создавать новые поселения и заранее планировать землю под инфраструктуру. Ещё одно важное изменение – развитие интеграции ФИС «НаДальнийВосток.РФ» с помощью которой «гектары» могут быть предоставлены с использованием инфраструктуры портала «Госуслуги» – теперь заявитель сможет получать документы и там.



Одобренный правительством России законопроект поступит на рассмотрение нижней и верхней палат парламента и в случае одобрения будет направлен президенту России на подписание.



Напомним, программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 2016 года. По состоянию на 25 декабря 2021 года землю бесплатно получили около 98,7 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.





