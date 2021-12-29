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Военные в Бурятии подарят более 2000 подарков юнармейцам

Военные в Бурятии подарят более 2000 подарков юнармейцам
Общество,  Фото:pixabay.com
Объединение ВВО в республике готовится встречать Новый год

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии подготовили свыше 2 тысяч новогодних подарков для юнармейцев. Для детей от командования объединения ВВО в республике заготовлены сладкие подарки и сувениры с военным уклоном.

Кроме этого, все объекты на территории соединений и воинских частей уже украшены праздничным убранством, установлены новогодние ёлки, подготовлены сценарии новогодних вечеров и для членов семей военнослужащих старшего возраста.

Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменён. Военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, отбой будет произведен в 1:00. Всего за время новогодних праздников запланировано более 100 различных праздничных мероприятий в соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО.

- В первые дни нового года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проводиться под руководством заместителей командиров по работе с личным составом и спортивных инструкторов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие Бурятия Новый год ВВО

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