Военные в Бурятии подарят более 2000 подарков юнармейцам

Объединение ВВО в республике готовится встречать Новый год



Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии подготовили свыше 2 тысяч новогодних подарков для юнармейцев. Для детей от командования объединения ВВО в республике заготовлены сладкие подарки и сувениры с военным уклоном.



Кроме этого, все объекты на территории соединений и воинских частей уже украшены праздничным убранством, установлены новогодние ёлки, подготовлены сценарии новогодних вечеров и для членов семей военнослужащих старшего возраста.



Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменён. Военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, отбой будет произведен в 1:00. Всего за время новогодних праздников запланировано более 100 различных праздничных мероприятий в соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО.



- В первые дни нового года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проводиться под руководством заместителей командиров по работе с личным составом и спортивных инструкторов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

