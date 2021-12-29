Объединение ВВО в республике готовится встречать Новый год
Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии подготовили свыше 2 тысяч новогодних подарков для юнармейцев. Для детей от командования объединения ВВО в республике заготовлены сладкие подарки и сувениры с военным уклоном.
Кроме этого, все объекты на территории соединений и воинских частей уже украшены праздничным убранством, установлены новогодние ёлки, подготовлены сценарии новогодних вечеров и для членов семей военнослужащих старшего возраста.
Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменён. Военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, отбой будет произведен в 1:00. Всего за время новогодних праздников запланировано более 100 различных праздничных мероприятий в соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО.
- В первые дни нового года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проводиться под руководством заместителей командиров по работе с личным составом и спортивных инструкторов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные в Бурятии подарят более 2000 подарков юнармейцам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Легендами спорта» были названы Тамара Осипчук, Бато Базаров и Баир Цырендоржиев
Во время войны они проживали в Усть-Ордынском округе
Артисты проводят новогодние концерты для медиков Улан-Удэ и дарят сладкие подарки
Руководители государства отдали дань уважения основателю Монгольской империи
В новогодние праздники в республике усилят профилактические меры по COVID-19
Деньги были выделены правительством для погашения кредиторской задолженности
Заветную мечту каждой девочки подарили детям из «Малышка»
Законопроект поступит на рассмотрение нижней и верхней палат парламента
Сотовую вышку в сквере установили буквально за ночь
Спортсменки завоевали право участвовать в первенстве мира по кёрлингу
Абсолютным победителем турнира стал спортсмен из Закаменска
Соревнования проводились среди девочек до 14 лет
Борцу провели операцию на голеностопном суставе
Пока лидирует ёлка Владивостока
Конкурс проводился в этом году впервые