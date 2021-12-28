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На «Кубке города Улан-Удэ» команды из Бурятии будут играть в разных группах

На «Кубке города Улан-Удэ» команды из Бурятии будут играть в разных группах
Общество,  Фото:сайт администрации Улан-Удэ
В турнире сразятся 16 команд

28 декабря состоялась жеребьёвка XVI открытого турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ».

- Стало доброй традицией проводить Кубок, и символично, что в 16-м открытом Кубке участвуют 16 команд. Будут команды из Монголии, Москвы, Красноярска, Иркутска, впервые участвует команда из города Ленска Республики Саха и других городов. Уверен, что благодаря такому сильному составу участников, будут достаточно сильные баталии. Зрелище обещает быть ярким, интересным, поэтому ждем всех зрителей в социальных сетях, - рассказал заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев.

Всего в «Кубке города Улан-Удэ» примут участие 16 команд. С 4-8 января 2022 года команды будут сражаться за титул чемпиона на двух площадках – в ФСК и КСК. Из-за профилактических ограничений матчи пройдут без зрителей. Увидеть все игры можно будет на официальном канале турнира в YouTube.

Итоги жеребьёвки:

Группа А
1. МФК «БайкалАвто Трак» (Улан-Удэ)
2. МФК «Team County» (Усть-Ордынский Бурятский округ)
3. МФК «Golazo» (Красноярск)
4. FC «Монголия» (Улан-Батор)

Группа В
1. МФК «КПРФ-2» (Москва)
2. МФК «СтройПроектСервис» (Иркутск)
3. МФК «Ленск» (Ленск, Республика Саха (Якутия)
4. МФК «Спарта-Лимонад» (Улан-Удэ)

Группа С
1. МФК «Сервико» (Иркутск )
2. МФК «Гранд-Байкал» (Ангарск)
3. МФК «Аян» (Чита)
4. FC MDL Unity (Улан-Батор, Монголия)

Группа D
1. МФК «ИрАэро» (Иркутск)
2. МФК «Центр» (Иркутск)
3. МФК «Авангард 103 БТРЗ» (Чита)
4. МФК «Иринель» (Улан-Удэ)


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