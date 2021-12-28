Многие жители Бурятии отправятся за рубеж или на местные курорты
Первый рабочий день для россиян начнётся в понедельник, 10 января. Январские каникулы продлятся 10 дней – к ним прибавится нерабочая пятница, 31 декабря 2021 года. Производственный календарь рабочих и праздничных дней опубликован на сайте Госдумы России.
Календарь выходных и праздничных дней в 2022 году утверждён правительством России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ № 1564 от 16 сентября 2021 года о переносе выходных дней в 2022 году.
К выходным дням с 1 по 9 января прибавится последний день уходящего года – 31 декабря 2021 года – он тоже выходной. Так январские каникулы стали 10-дневными.
Следующий праздник будет только в феврале, 23 числа – День защитника Отечества. Причём предыдущий рабочий день, 22 февраля, сокращён на один час, так же как 5 марта и 3 ноября.
Всего в 2022 году длинные выходные предстоят пять раз.
Жители Бурятии на новогодние каникулы уезжают за рубеж, в частности, в Таиланд. А кто-то предпочитает местные курорты. К примеру, в Курумканском районе уже невозможно попасть на встречу Нового года на термальных источниках. В Тункинском районе курорты будут работать уже первого числа нового 2022 года.
Россияне будут отдыхать 10 дней на новогодних каникулах
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