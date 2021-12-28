Ушла из жизни председатель автономии эвенков Бурятии

Общество, Фото: предоставлено Домом дружбы народов

Мария Бодоуловна была уважаемой старейшиной эвенкийского рода



Ушла из жизни бессменный председатель национально-культурной автономии эвенков Бурятии Бадмаева Мария Бодоуловна.



- Уважаемая старейшина эвенкийского рода, хранитель традиций и знаний богатого культурного наследия эвенкийского народа, опытный наставник и образец неиссякаемой энергии для бесчисленных друзей и коллег. Наш самый опытный и успешный лидер Дома дружбы, общественный деятель и очень добрый и светлый человек, Мария Бодоуловна, останется в наших сердцах и нашей памяти навсегда, - говорится в соболезновании Дома дружбы народов Бурятии.

