Более двух тысяч человек посетителей приняли за сезон в Фролихинском заказнике
Фролихинский заказник – укромный уголок северного Байкала. Резко возросло число гостей из Северобайкальского района в этом заповедном месте, сообщает «Мир Байкала».
-Большинство из них впервые благодаря пандемии открыли для себя бухту Аяя, озеро Фролиха и узнали о существовании Фролихинского заказника, - отмечает издание.
Ярким событием в жизни заказника стал пленэр «Краски Фролихинского заказника», организованный для художников северного Байкала. В течение четырех дней сотрудники «Заповедного Подлеморья» показали художникам все достопримечательности заказника: мыс Лаканда, бухту и реку Аяя, гору «Голова Шамана», озеро Источное, полуостров «Валунный», гору «Медвежья» и часть озера «Левая Фролиха».
Фролихинскому заказнику исполнилось в этом году 45 лет. Бухта Аяя - это глубоко врезанная в сушу губа, со всех сторон окруженная крутыми берегами. Она вдается в сушу на 4 км и имеет замечательный песчаный пляж. На входе в бухту есть подводный риф. Он выступает скалой в 20 метрах от мыса и в солнечную погоду здесь можно увидеть отдыхающих нерп. Недалеко от губы Аяя, в горах, находится удивительное по красоте ледниковое озера Фролиха.
Северобайкальцы открыли для себя бухту Аяя на северном Байкале
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