Последствия новогодних корпоративов могут стать причиной исчезновения людей
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщает, что ежегодно повторяются случаи, когда люди после корпоратива исчезают бесследно.
- К сожалению, подобное происходит каждый год, и каждый год всё повторяется до мелочей: корпоратив, ночь, человек вышел из здания в нетрезвом состоянии и исчез, - отмечают волонтёры.
Жители Бурятии замерзают в морозы, кто-то становится жертвой грабителей, другие ввязываются в драку. Последствия после «хорошо» проведённого празднества могут стать необратимыми.
- Отправляясь домой с весёлого праздника (или провожая знакомого) вечером в мороз, лучше вызовите лицензированное такси, если не уверены в своих силах и понимании, как добраться. Девушкам будет нелишне записать данные приехавшей за ними машины и переслать близким. Не стесняйтесь просить себя проводить и встретить, провожайте и встречайте своих родных, если им нужна помощь, - советует отряд «ЛизаАлерт».
Добровольцы просят жителей Бурятии обращать внимание на лежащего в снегу человека и вызвать скорую помощь:
- Не поленитесь вызвать скорую помощь, сфотографировать его, записать приметы, место и время, где вы его нашли, а также зафиксировать данные скорой помощи, если у вас есть возможность её дождаться, а также то, куда его повезут, и позвонить нам.
«ЛизаАлерт» пишет, что любое поведение, вызывающее подозрение, повод для звонка в службу 112.
- Конечно, когда он протрезвеет, он так и не узнает, что вы спасли ему жизнь. Но вполне возможно, что вы действительно его спасли, - резюмирует свое обращение к жителям республики спасательный отряд.
Бурятский отряд «ЛизаАлерт» предупредил об опасности корпоративов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Артисты проводят новогодние концерты для медиков Улан-Удэ
Лауреатами стали восемь авторов и коллективов
Чемпионат мира по универсальному бою прошёл в Сербии
Все умершие беременные не были вакцинированы
Известные персоны Улан-Удэ показывают жизнь своих кошек
Перед употреблением мандарины необходимо обязательно мыть
Надежда Гармаева посвятила свою жизнь искусству
В Южном проверяют паспорта и регистрацию домашних животных
Фотографии зимнего Байкала поражают своей первозданной красотой
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
Считается, что медитация на мандалу, буддийский сакральный символ, помогает лучше понять себя и почувствовать прилив сил
Автомобилисты необычно поздравили жителей Бурятии с наступающим Новым годом
Лучший спасатель Александр Бутаков в профессии 11 лет
Дед Мороз и спецназовцы исполнили мечту юного иркутянина
Ролик «гуляет» по Сети уже несколько дней