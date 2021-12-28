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Бурятский отряд «ЛизаАлерт» предупредил об опасности корпоративов

Бурятский отряд «ЛизаАлерт» предупредил об опасности корпоративов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Последствия новогодних корпоративов могут стать причиной исчезновения людей

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщает, что ежегодно повторяются случаи, когда люди после корпоратива исчезают бесследно.

- К сожалению, подобное происходит каждый год, и каждый год всё повторяется до мелочей: корпоратив, ночь, человек вышел из здания в нетрезвом состоянии и исчез, - отмечают волонтёры.

Жители Бурятии замерзают в морозы, кто-то становится жертвой грабителей, другие ввязываются в драку. Последствия после «хорошо» проведённого празднества могут стать необратимыми.

- Отправляясь домой с весёлого праздника (или провожая знакомого) вечером в мороз, лучше вызовите лицензированное такси, если не уверены в своих силах и понимании, как добраться. Девушкам будет нелишне записать данные приехавшей за ними машины и переслать близким. Не стесняйтесь просить себя проводить и встретить, провожайте и встречайте своих родных, если им нужна помощь, - советует отряд «ЛизаАлерт».

Добровольцы просят жителей Бурятии обращать внимание на лежащего в снегу человека и вызвать скорую помощь:

- Не поленитесь вызвать скорую помощь, сфотографировать его, записать приметы, место и время, где вы его нашли, а также зафиксировать данные скорой помощи, если у вас есть возможность её дождаться, а также то, куда его повезут, и позвонить нам.

«ЛизаАлерт» пишет, что любое поведение, вызывающее подозрение, повод для звонка в службу 112.

- Конечно, когда он протрезвеет, он так и не узнает, что вы спасли ему жизнь. Но вполне возможно, что вы действительно его спасли, - резюмирует свое обращение к жителям республики спасательный отряд.
волонтеры корпоратив

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