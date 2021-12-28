Также жители края рассказали, где проведут Новый год
Центр управления регионом Забайкальского края к Новому году провёл опрос среди жителей. Самым популярным блюдом оказался салат оливье – за него проголосовали 22%.
Оливье на новогоднем столе хотят видеть 22% забайкальцев; запечённую птицу – 11%; разнообразные салаты – 10%; буузы и пельмени – 8%; селёдка под шубой и мясо набрали по 7%. Остальные блюда набрали от 4% и менее процентов.
Также забайкальцы рассказали, как планируют провести свои новогодние праздники. 82% останутся дома с семьёй, 6% будут работать в это время, 5% вовсе не будут отмечать праздник, а на массовые гуляния отправятся лишь 0,2%. Это связано и с коронавирусом, так как четверть опрошенных уверены, что на это время необходимо отменить традиционные мероприятия и обезопасить себя и близких.
С 1 по 10 января 35% опрошенных останутся дома, 30% будут гулять на природе, 27% отправятся в гости, 26% продолжат работать и ещё 26% займутся активным отдыхом (каток, лыжи, санки и прочее).
Подарки родным и любимым людям готовят 75% забайкальцев. Из них 34% сделают сюрпризы ещё и друзьям, 15% – коллегам по работе, 7% – хорошим знакомым, а ещё 5% – соседям. 13% забайкальцев не собирались и не планируют покупать подарки. Об этом сообщает ЦУР Забайкалья.
В Забайкалье назвали главное новогоднее блюдо
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