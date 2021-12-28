В Бурятии военные применили тактику «кочующих» миномётов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы



На полигоне «Сосновый Бор» в Бурятии, военнослужащие миномётных подразделений танкового соединения Восточного военного округа провели боевые стрельбы. В горно-лесистой местности расчёты поразили свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника.



- Военнослужащие применили тактику «кочующих» миномётов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами. Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации, - сообщает пресс-служба ВВО.



Отметим, что тактика «кочующих» миномётов позволяет расчётам орудий максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.



Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав выполнил около 20 нормативов по специальной подготовке, в частности, приведение миномётов к бою, определение установок для стрельбы, смену огневой позиции и другие.

