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В Бурятии военные применили тактику «кочующих» миномётов

В Бурятии военные применили тактику «кочующих» миномётов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы

На полигоне «Сосновый Бор» в Бурятии, военнослужащие миномётных подразделений танкового соединения Восточного военного округа провели боевые стрельбы. В горно-лесистой местности расчёты поразили свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника.

- Военнослужащие применили тактику «кочующих» миномётов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами. Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации, - сообщает пресс-служба ВВО.

Отметим, что тактика «кочующих» миномётов позволяет расчётам орудий максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав выполнил около 20 нормативов по специальной подготовке, в частности, приведение миномётов к бою, определение установок для стрельбы, смену огневой позиции и другие.
ВВО Бурятия военнослужащие

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