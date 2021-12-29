В регионе ожидается холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -16,-21, местами -10,-15, по северу -24,-29.
В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -16,-18.
В Бурятии местами снег
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