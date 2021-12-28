Фотограф из Гусиноозёрска сделала удивительную фотографию Байкала

Фотографии зимнего Байкала поражают своей первозданной красотой



Татьяна Дубровина живет в городе Гусиноозёрск, который является районным центром Селенгинского района Бурятии. Она не только фотограф, но и делает удивительные сувениры своими руками. Ее особой любовью является фотографирование байкальских пейзажей. Её работы – это зимний и летний Байкал, байкальские закаты и рассветы, которые поражают воображение своей первозданной красотой. Она запечатлела на своем фото уникальное явление природы, под фото Дубровина написала «Змей-Горыныч после встречи с Иваном-Царевичем. Ледяная сказка. Байкал. Ольхон. Узуры».



Узуры — это посёлок в Ольхонском районе Иркутской области. На фотографии можно разглядеть ледяного Змея-Горыныча, так как вода замерзла удивительным образом, превратившись в сказочное чудовище, которое смотрит на Байкал.



Кроме этого фото гусиноозерская фотохудожница разместила в соцсети байкальский пейзаж под названием «Динозавры просыпаются», где ледяные доисторические животные устремляются к озеру. Помимо фотоискусства женщина делает своими руками сувениры с изображениями видов Бурятии.



Жительница Гусиноозерска под Новый год сделала волшебные снежинки, где в центре бумажного символа зимы вырезана голова Тигра, знака наступающего года.





