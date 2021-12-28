Мандалу Тары сооружают в дацане в Бурятии

Общество, Фото: Курумканский дацан

Считается, что медитация на мандалу, буддийский сакральный символ, помогает лучше понять себя и почувствовать прилив сил



С вечера 26 декабря начались работы по сооружению мандалы Тары в северном районе Бурятии. Её сооружение началось в Курумканском дацане. Работы планируется завершить к 29 декабря. 30 декабря с 10 часов состоится ритуал её открытия.



- Большое спасибо всем нашим подписчикам, спонсорам! Стараемся максимально всё освещать в прямом эфире. Смотреть на создание мандалы – великая удача. В это время нужно начитывать мантру Тары, загадав одно желание. Смотреть, молиться, начитывать мантру, совершать простирания, подношения и т.д., все эти добродетели будут многократно умножаться самим процессом создания. Не упустите такую возможность кардинально изменить свою карму, судьбу, - призывают настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама.



Уже более 90 тысяч собрали прихожане на создание мандалы, сооружение которой - многодневный кропотливый труд буддийских священнослужителей.



В переводе с санскрита «мандала» означает «круг». Эти символы округлой формы известны ещё с древних времен. Их можно описать как квадрат, вписанный в окружность и декорированный различными фигурами и узорами. Особенно завораживает в мандалах то, что каждый рисунок и его орнаменты расположены симметрично. В буддизме в них закладывают глубокий смысл — мандалы - объекты поклонения, они символизируют Вселенную. Считается, что священный оберег программирует на успех и везение во всех начинаниях. Это не просто рисунок, а целое послание миру.

