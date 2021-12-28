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В Бурятии издали сказки с QR-кодами

В Бурятии издали сказки с QR-кодами
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Чтобы услышать сказку, достаточно навести на код камеру телефона

В Бурятии увидела свет книга «Буряад арадай онтохонууд» («Бурятские народные сказки») (6+). Отличительной её особенностью является её электронная форма, озвученная и доступная по QR-кодам.

Составителем книги стала старший редактор центра «Бэлиг» Соёлма Цыренова, редактором – Байгалма Тудупова. Отметим, что книга названа лучшим изданием на традиционном конкурсе «Книга года 2021» Книжного салона республики в номинации «Лучшая книга на бурятском языке».

- Мы долго думали, как сделать книгу удобной при использовании современными родителями, особенно теми, кто сами не владеют бурятским языком и не умеют читать на нём. Тут нашему руководителю Баиру Дашеевичу Балданову пришла идея использования QR-кодов. Каждая сказка имеет свой код, который считывается любым сотовым телефоном, имеющим такую функцию, – рассказала составитель.

Под текстом каждой сказки размещён QR-код, наведя на который камеру телефона в приложении для считывания кода, можно послушать сказку. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия книги сказки бурятский язык литература дети

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