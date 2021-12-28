В Улан-Удэ разработали уникальный счётчик c функцией «Цифровое ЖКХ»









Стоит отметить, что на российском рынке аналогов прибора ещё нет. Но самое главное, он на 100% российский – вся электронно-компонентная база отечественного производства.



Устройством заинтересовались энергетики, они считают, что у прибора большой потенциал.



- Прибор нас заинтересовал, мы увидели его широкие возможности. В ближайшее время создадим рабочую группу совместно с заводом, куда войдут наши узкие специалисты, которые непосредственно ведут работу с приборами учета и обсудим технические моменты по функционалу. Мы договорились с заводом опробовать пилотную зону в Улан-Удэ. Очень важно для потребителей, что это наш завод и сервисный центр будет находиться в непосредственной близости, - отметил заместитель генерального директора филиала «Россети Сибири» в Бурятии Сергей Козлов.



Стоимость счётчика составит порядка 8-9 тысяч рублей, в будущем при повышении объемов производства себестоимость «Умного счетчика» снизится до 6-7 тысяч рублей. Прибор полностью готов к постановке на производство.









- У нас есть интересные наработки для измерения расхода тепла. «Умный счётчик» - наша первая ласточка, Рынок конкурентный, поэтому нам необходимо вести постоянную работу. Долгосрочное сотрудничество подписано с Новосибирском, интерес проявили такие компании как «Русгидро» и Бурятэнерго. В дальнейшем планируем выходить и на международный рынок - в Монголию, Китай и Индию, - поделился гендиректор АО «У-У ППО» Владимир Лучников.