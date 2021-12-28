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В Улан-Удэ разработали уникальный счётчик c функцией «Цифровое ЖКХ»

В Улан-Удэ разработали уникальный счётчик c функцией «Цифровое ЖКХ»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новинку представили на Улан-Удэнском приборостроительном объединении

Специалисты Улан-Удэнского приборостроительного объединения разработали электросчётчик согласно Постановлению Правительства РФ №890 от 19.06.2020 г. «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». Кроме того, в счетчик заложили возможность для реализации функционала «Цифровое ЖКХ»

Он может не только считать киловатты! Благодаря специальному алгоритму и при минимальной доработке в нем реализуется технология, позволяющая считывать и передавать показания потребления тепла, холодной и горячей воды, а также с помощью модуля NFC принимать оплату за услуги ЖКХ с банковской карты, не выходя из дома.

Создатели уникального прибора считают - в будущем один такой счётчик заменит несколько аналогичных устройств и поможет улучшить качество коммунальных услуг.

- Эта полностью наша разработка, в научной части нам помог Новосибирский государственный технический университет. В прибор мы заложили в функционал «Умного счетчика» возможность его развития для учета всего комплекса услуг ЖКХ, поэтому, я думаю, наше предложение заинтересует «Русгидро», как поставщика комплекса услуг ЖКХ на Дальнем Востоке, - сообщил генеральный директор АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Владимир Лучников.



На текущий момент ожидается выпуск 60 тысяч счётчиков в год, при необходимости предприятие проведёт модернизацию площадей с целью увеличения объемов производства. В настоящее время проводится сертификация устройства в Россетях.
 
- У нас есть интересные наработки для измерения расхода тепла. «Умный счётчик» - наша первая ласточка, Рынок конкурентный, поэтому нам необходимо вести постоянную работу. Долгосрочное сотрудничество подписано с Новосибирском, интерес проявили такие компании как «Русгидро» и Бурятэнерго. В дальнейшем планируем выходить и на международный рынок - в Монголию, Китай и Индию, - поделился гендиректор АО «У-У ППО» Владимир Лучников.


Стоит отметить, что на российском рынке аналогов прибора ещё нет. Но самое главное, он на 100% российский – вся электронно-компонентная база отечественного производства.

Устройством заинтересовались энергетики, они считают, что у прибора большой потенциал.

- Прибор нас заинтересовал, мы увидели его широкие возможности. В ближайшее время создадим рабочую группу совместно с заводом, куда войдут наши узкие специалисты, которые непосредственно ведут работу с приборами учета и обсудим технические моменты по функционалу. Мы договорились с заводом опробовать пилотную зону в Улан-Удэ. Очень важно для потребителей, что это наш завод и сервисный центр будет находиться в непосредственной близости, - отметил заместитель генерального директора филиала «Россети Сибири» в Бурятии Сергей Козлов.

Стоимость счётчика составит порядка 8-9 тысяч рублей, в будущем при повышении объемов производства себестоимость «Умного счетчика» снизится до 6-7 тысяч рублей. Прибор полностью готов к постановке на производство.




приборостроительное объединение

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