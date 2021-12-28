На субсидированные авиаперевозки в ДФО направят 12,3 млрд рублей

Общество, Фото: Баир Мохосоев

За год будет перевезено более 1,4 млн пассажиров



На обеспечение авиаперевозок для жителей Дальневосточного федерального округа по субсидируемым тарифам в этом году было выделено 11,6 миллиарда рублей. Размер средств, запланированных в 2022 году, обсудили в ходе совещания под председательством зампреда правительства – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 27 декабря. Участие в мероприятии приняли главы дальневосточных регионов.



Так, в следующем году бюджет программы будет увеличен и составит 12,3 миллиарда рублей. Планируется перевезти порядка 1,43 миллиона пассажиров. Все заявленные авиакомпаниями маршруты включены в перечень субсидируемых.



Также рассматривался вопрос о количестве субсидируемых билетов, которые могут быть приобретены одним пассажиром.



По словам заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика, ведомством разработан и внесён проект изменений. В настоящее время он находится на рассмотрении в правительстве РФ. Изменения предусматривают бесперебойное субсидирование перевозок с территории Дальнего Востока и обратно для льготных категорий граждан.



За всех перевезенных пассажиров из числа льготных категорий граждан авиаперевозчикам будут предоставлены субсидии в приоритетном порядке и без дополнительного отбора. В 2021 году для категории льготных граждан (пенсионеров, молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям) было выделено 4,49 миллиарда рублей. За год было перевезено порядка 520 тысяч пассажиров.



Объём субсидирования единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» в 2022 году будет увеличен до 5,9 миллиарда рублей. Планируется 36 маршрутов, 7320 рейсов (в одном направлении) и перевозка не менее 250 тысяч пассажиров. Соответствующий проект документа внесен министерством транспорта России в правительство РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, ссылаясь на информацию пресс-службы аппарата полномочного представителя президента в ДФО.