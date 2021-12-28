Лучший спасатель Александр Бутаков в профессии 11 лет
В Бурятии определили лучших среди работников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Их определяли по критериям оценки уровня профессиональной и физической подготовки, а также участию в спасательных операциях повышенной сложности.
По итогам конкурса лучшим спасателем Бурятии 2021 года Александр Бутаков.
- Честно говоря, я себя не ставлю выше других спасателей. Наша служба – это коллективная работа. Все задания мы выполняем группами, от каждого звена зависит вся целостность нагрузки, - рассказал Бутаков.
Спасатель начинал службу в 2010 году.
- На службу меня пригласил друг. Он также был моим наставником, обучал меня, тренировал и после обучения, приступил к работе, - поделился Александр Бутаков.
У лучшего спасателя есть медаль за спасение утопающих на Гусином озере.
- Четверых человек спасли с высокой волны и сильного ветра. Проблематично было в том, что было сложно найти тех, кто просил помощи. Но все живы здоровы – всех доставили на берег, - поделился Бутаков.
27 декабря, в День спасателя, Александра Бутакова наградили почётной медалью, грамотой, кубком и денежным призом в 10 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», тот самый инцидент на озере Гусиное в Селенгинском районе произошёл в 2017 году. Александр Бутаков со своей командой спасателей спасли двух рыбаков, лодку которых из-за большой волны и сильного ветра отнесло на полкилометра от берега. Вся спасательная операция заняла около получаса, были привлечены три спасателя и две единицы техники.
В Бурятии назвали лучшего спасателя 2021 года
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