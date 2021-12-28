Дед Мороз и спецназовцы исполнили мечту юного иркутянина

Исполнить её пришёл полицейский Дед Мороз и спецназ «Гром» ГУ МВД. Юноша провёл день с лучшими бойцами спецподразделения, тренировался с ними, прокачивал меткость, силу и ловкость, а также ездил на служебной машине. Он получил в подарок настоящую кепку с символикой отряда и гитару, на которой так хотел научиться играть.









11-летний иркутянин Слава написал письмо для участия во всероссийском проекте «Ёлка желаний». Растущий без отца мальчик указал мечту – «побывать в роли полицейского».- Я написал письмо Деду Морозу, он пришёл вместе с отрядом спецназа. Мы поехали в зал, где они обычно занимаются. Показали приёмы рукопашного боя, - рассказал мальчик.По его словам, впечатления от дня, проведённого со спецназовцами, он ещё долго не забудет.