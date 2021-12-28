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Разработан кодекс ледовых путешественников по Байкалу

Разработан кодекс ледовых путешественников по Байкалу
Общество,  Фото:pixabay.com
Правила помогут сохранить красоту льда в туристический сезон

В Иркутской области разработали кодекс ледовых путешественников. Это свод правил поведения на льду Байкала, главная цель – обезопасить путешественников от возможных происшествий, защитить экологию озера и сохранить лёд гладким и красивым до конца сезона.

Кодекс разработан инициативной группой представителей туристического бизнеса при участии агентства по туризму Иркутской области и Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ). Он рассчитан на широкую аудиторию: на туроператоров, проводников, гидов и водителей, а также на самих туристов.

Так, для туроператоров и организаторов разработаны практические рекомендации, как правильно подготовиться к зимнему туру: как установить биотуалет, как организовать пикник, чтобы не осталось неприглядного кострища, куда выливать пищевые отходы. Гидам и проводникам поясняют, как провести ледовый тур, чтобы не пострадала природа, а гости чувствовали себя наедине с Байкалом, а не среди шумного туристического потока, как приготовить обед туристам, не оставив проталин на льду, как подготовить и провести популярный ритуал «Поцелуй Байкала».

Для информирования самостоятельно путешествующих туристов подготовлены наклейки, героем которых стала нерпа Байка. Она обращается к туристам и рассказывает им, как безопасно и с заботой о природе вести себя на льду. Такие наклейки будут размещены на транспортных средствах, которые работают на льду.

Получить доступ к материалам и воспользоваться ими в работе могут все специалисты, работающие в туристической сфере. Для них предусмотрены онлайн и офлайн-презентации проекта, в Инстаграме можно посмотреть прямой эфир, в социальных сетях можно найти подробные разборы рекомендаций. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал Иркутская область путешественники лед туризм природоохранная деятельность

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