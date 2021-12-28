На Площадку запустят дополнительный автобусный маршрут
Обращение в соцсети возымело действие на городскую власть в Улан-Удэ.
Для жителей микрорайона Площадка в Улан-Удэ организуют дополнительный маршрут. Об этом через соцсети сообщил мэр города Игорь Шутенков.
- К сожалению, по судебному решению месяц назад нам пришлось сократить путь следования городского маршрута №4, исключив движение автобусов в село Поселье Иволгинского района. Данное направление начал обслуживать маршрут №106 из Поселья до центра города. Из-за перетока водителей частных автобусов с маршрута №4 на маршрут №106 начали страдать жители микрорайона Площадка, - говорится в сообщении Игоря Шутенкова.
На днях жители Площадки записали видеообращение с просьбой решить их проблему. До ближайшей остановки людям приходится долго идти, за это время они успевают сильно замёрзнуть, к тому же в последние дни в региона стоит морозная погода с холодным ветром. Видео записала местная жительница с красным от холода лицом и ресницами, покрытыми инеем.
После этого был проведён разбор ситуации с комитетом по транспорту.
- Решили направить в микрорайон Площадка дополнительный муниципальный маршрут 4а, он будет соединять мкр. Площадка, Матросова с ул. Комсомольская, Гагарина и железнодорожным вокзалом, - пояснил Игорь Шутенков.
На линию автобусы выйдут в ближайшие дни.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за упомянутого решения суда страдают не только жители Площадки. В Поселье людям первое время приходилось ходить до ближайшей остановки около пары километров. Затем появился пригородный маршрут №106. Но жители отдалённого микрорайона недовольны, поскольку их не устраивает график работы маршрута. Также они просят продлить его до Октябрьского района.
В Улан-Удэ запустят маршрут после жалоб мёрзнущих горожан
Общество, Фото:
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