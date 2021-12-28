 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

В Улан-Удэ запустят маршрут после жалоб мёрзнущих горожан

В Улан-Удэ запустят маршрут после жалоб мёрзнущих горожан
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На Площадку запустят дополнительный автобусный маршрут

Обращение в соцсети возымело действие на городскую власть в Улан-Удэ.

Для жителей микрорайона Площадка в Улан-Удэ организуют дополнительный маршрут. Об этом через соцсети сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- К сожалению, по судебному решению месяц назад нам пришлось сократить путь следования городского маршрута №4, исключив движение автобусов в село Поселье Иволгинского района. Данное направление начал обслуживать маршрут №106 из Поселья до центра города. Из-за перетока водителей частных автобусов с маршрута №4 на маршрут №106 начали страдать жители микрорайона Площадка, - говорится в сообщении Игоря Шутенкова.

На днях жители Площадки записали видеообращение с просьбой решить их проблему. До ближайшей остановки людям приходится долго идти, за это время они успевают сильно замёрзнуть, к тому же в последние дни в региона стоит морозная погода с холодным ветром. Видео записала местная жительница с красным от холода лицом и ресницами, покрытыми инеем.

После этого был проведён разбор ситуации с комитетом по транспорту.

- Решили направить в микрорайон Площадка дополнительный муниципальный маршрут 4а, он будет соединять мкр. Площадка, Матросова с ул. Комсомольская, Гагарина и железнодорожным вокзалом, - пояснил Игорь Шутенков.

На линию автобусы выйдут в ближайшие дни.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за упомянутого решения суда страдают не только жители Площадки. В Поселье людям первое время приходилось ходить до ближайшей остановки около пары километров. Затем появился пригородный маршрут №106. Но жители отдалённого микрорайона недовольны, поскольку их не устраивает график работы маршрута. Также они просят продлить его до Октябрьского района.



автобус общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В новогодние выходные в Бурятии пройдут рейды на Котокеле
В новогодние выходные в Бурятии пройдут рейды на Котокеле
Общество, 28.12.2021
Для въезда на Котокель теперь надо получать разрешение
В Бурятии выросло число почётных доноров
В Бурятии выросло число почётных доноров
Общество, 28.12.2021
Больше 6 тысяч доноров насчитывается в Бурятии
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году
Общество, 28.12.2021
Также ожидается дальнейший рост цен на сигареты
В Улан-Удэ состоялся зимний турнир по граунд-гольфу
В Улан-Удэ состоялся зимний турнир по граунд-гольфу
Общество, 28.12.2021
В республике продолжают развивать «вид спорта с налётом элитарности»
В Улан-Удэ сняли режим ЧС после аварии на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ сняли режим ЧС после аварии на ТЭЦ-1
Общество, 28.12.2021
«Самое страшное позади», - заявил мэр города
Детский ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при в «Океане»
Детский ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при в «Океане»
Общество, 28.12.2021
Ансамбль занял первые места сразу в четырёх номинациях фестиваля
Бурятский театр оперы и балет начал предновогодний показ «Щелкунчика»
Бурятский театр оперы и балет начал предновогодний показ «Щелкунчика»
Общество, 28.12.2021
Балет в двух действиях уже радует своих зрителей
Ковид унёс жизни 10 жителей Бурятии за сутки
Ковид унёс жизни 10 жителей Бурятии за сутки
Общество, 28.12.2021
Суточный прирост упал ниже отметки «180»
Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Общество, 28.12.2021
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
В Бурятии на угледобывающем предприятии слесарь не прошёл повторный инструктаж
В Бурятии на угледобывающем предприятии слесарь не прошёл повторный инструктаж
Общество, 28.12.2021
Директора организации оштрафовали за выявленные нарушения 
Улан-удэнка ошибочно заплатила за полис ОСАГО больше положенного
Улан-удэнка ошибочно заплатила за полис ОСАГО больше положенного
Общество, 28.12.2021
Страховой полис оформили со множеством ошибок 
В селе в Бурятии появится автобусная остановка
В селе в Бурятии появится автобусная остановка
Общество, 28.12.2021
Такое решение принял суд после прокурорской проверки 
Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Путиным
Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Путиным
Общество, 28.12.2021
Пятилетний мальчик прошёл посвящение в пожарные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^