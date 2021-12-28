В Иркутской области фейерверки разрешено запускать на 60 площадках

С 27 декабря в регионе введён особый противопожарный режим



В Иркутской области в период новогодних праздников на массовых мероприятиях сотрудники МЧС России будут обеспечивать безопасность граждан. Для запуска петард и салютов в регионе местными администрациями подготовлено 60 специальных площадок.



Напомним, что с 27 декабря в Иркутской области введён особый противопожарный режим. Устанавливается запрет на применение пиротехнических изделий вне специально определённых органами местного самоуправления муниципальных образований мест (площадок), а также вне мест, на которых применение пиротехнических изделий не запрещено в соответствии с законодательством. А также запрет применения пиротехнических изделий при нахождении людей, животных, материальных ценностей на расстоянии менее указанного в инструкции по применению. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.



Список подготовленных площадок



Ангарск

1. Парк ДК «Нефтехимик»

2. Парк им. 10-летия Ангарска

3. Парк ДК «Современник»

4. Парк «Строителей»

5. Площадь перед музеем Победы

6. Площадь Ленина

7. Сквер Декабристов

8. Набережная реки Китой

9. Сквер за дворцом ветеранов

10. Сталинградская аллея

11. Парк за дворцом творчества детей и молодёжи

12. Спортивная площадка (12 мкр.)

13. Площадка в районе домов 1,2,11 (22 мкр.)

14. Хоккейный корд, Новый-4 мкр.

15. Хоккейный корд, Юго-Восточный мкрн.

16. Территория сквера мкрн. Майск

17. Пустырь между ул. Заводская и пер. Молодежный, мкрн. Китой

18. Берег реки Китой, мкрн. Строитель

19. Территория бывшего здания поликлиники, мкрн. Шеститысячник

20. Территория бывшего ДК «Дружбы», мкрн. Цементный



Балаганский район

21. п.Балаганск, площадь центрального парка ул.Ленина



Бодайбо и Бодайбинский район

22. п. Перевоз, ул. Набережная

23. п. Балахнинск, ул. Школьная, 6 (пустырь)



Братск и Братский район

24. г. Вихоревка, ул. Ленина, 21 площадь «Братского центра культуры»



Заларинский район

25. рп. Залари, ул. Заводская, 1 район ЗМЗ (площадка напротив здания МБУК ИКЦ «Современник»)

26. рп. Залари, ул. Ленина, 76 (площадка напротив здания ММБУК «Родник»)



Иркутск

27. ул. Авиастроителей, 47

28. Стадион «Локомотив»

29. Парк «Комсомольский»

30. ул. Норильская, 1

31. Пустырь по бульвару Рябикова, между домами №№ 56, 101

32. р-н. ледокола «Ангара»

33. ул. Ленина, 14 Б

34. ул. Шевцова, 136 А

35. Байкальское кольцо, со стороны плотины ГЭС

36. ул. Маршала Конева, 30

37. пер. Академика Окладникова, 2 1/0

38. бул. Рябикова, 13 Г (пустырь около стадиона «Рекорд»)

39. ул. Доржи Банзарова, 1 А (пустырь у въезда перед ООО «Масложиркомбинат»)

40. ул. Маршала Конева, 22 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 28»)

41. мкрн. Первомайский, 10 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 6»)

42. мкрн. Первомайский, 57 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 35»)

43. мкрн. Университетский (пустырь за ООТ «Гуманитарный центр»)

44. ул. Геологов, 8 и ул. Академическая, 11

45. Пустырь на территории пляжа залива Якоби

46. мкрн. Юбилейный, 50 (спортивная площадка)

47. мкрн. Юбилейный 101 (спортивная площадка)

48. ул. Бородина, 57 (пустырь напротив ФГУП «ВНИИФТРИ»)



Казачинско-Ленский район

49. п. Магистральный — площадка у ТОЦ

50. д. Ключи - у обелиска Памяти



Качугский район

51. Площадка для запуска пиротехники перед территорией ФОК «Рекорд» р.п. Качуг, ул. Ленских Событий 28 «б»

52. Площадка для запуска пиротехники во внутреннем дворе РЦДК ул. Красноармейская,42

53. Площадка на пустыре р.п. Качуг, ул. Пуляевского,77А



Куйтунский район

54. р.п. Куйтун ул. Российская, 3. Прилегающая территория - стадион МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун



Баяндаевский район

55. с. Баяндай ул. Гагарина 42 уличная площадка около МБУК «Баяндаевский», МКСК - здание дома культуры



Осинский район

56. МО «Бурят-Янгуты». Перед зданием «КДЦ МО «Бурят»-Янгуты»

57. МО «Майск». Территория парка Победы

58. МО «Оса». Территория зоны отдыха ул. Чапаева 1а



Усолье-Сибирское и Усольский район

59. Усолье-Сибирское площадь ДК «Химик»



Чунский район

60. р.п. Чунский (Площадь Победы)



