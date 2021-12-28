Для въезда на Котокель теперь надо получать разрешение
С 1 по 9 января 2022 года на озерах Колок и Котокель в Бурятии пройдут рейды государственных инспекторов «Бурприрода».
- Если вы собираетесь на рыбалку в праздничные дни, то не забудьте получить согласование на посещение особо охраняемых природных территорий, - напоминают в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», посещение озера Котокель с недавних пор стало платным. Нововведение ранее возмутило жителей Бурятии.
Заявление на посещение озер Котокель и Колок можно подать через сайт www.burpriroda.ru. На рассмотрение заявки требуется три рабочих дня. Стоимость посещения за одного человека составляет 63 руб. 51 коп или 0,5 процента установленной величины прожиточного минимума. Освобождены от платы за посещение Котокеля только жители Прибайкальского района, но им также необходимо получить согласование.
В новогодние выходные в Бурятии пройдут рейды на Котокеле
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